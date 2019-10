O que pode dar certo e o que pode dar errado até o fim do ano na economia

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Podcast_09out19 00:00 9:24



O ministro Paulo Guedes é uma das pessoas mais ambiciosas que já ocupou o cargo. Ele se preparou para isso. E qual o plano de Guedes? Transformar o Brasil em um país liberal.

Mas ele tem um grande obstáculo para isso. O Brasil vive uma crise absurda. Mas qual a solução de Paulo Guedes? A lógica dele é uma solução de longo prazo e remontar as estruturas do Brasil, com reformas como a da Previdência e a administrativa. O problema é que estamos em 2019 e as pessoas querem resultados imediatos.

E o que fazer para melhorar o crescimento do Brasil?

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: