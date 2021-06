Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 2 de junho de 2021 00:00 9:50



As entidades que organizaram os protestos contra Jair Bolsonaro no último sábado, 29, programaram novos atos para o dia 19 de junho. Mas, mais do que o presidente, os novos protestos colocam os candidatos da oposição contra a parede.

Entenda nesta edição do podcast Traumann Traduz