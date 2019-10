O preconceito de Jair Bolsonaro contra o Nordeste

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 24-10 00:00 4:23



Há alguma coisa muito errada no relacionamento do presidente Jair Bolsonaro com o Nordeste. Há quase dois meses, o litoral da região está sendo poluído com manchas de petróleo e o governo federal tem tratado o assunto com leniência.

Pescadores e moradores tem feito mutirões para retirar os dejetos da praia, se expondo a contaminação. Este trabalho deveria ser feito por profissionais e não por pessoas comuns. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao invés de trabalhar para conter a poluição e descobrir os culpados, prefere ficar brigando no Twitter. Depois dos problemas em Brumadinho, agora ele assiste impotente a poluição no Nordeste.

Mas não é culpa exclusivamente do ministro. Desde o início do governo, o presidente Jair Bolsonaro trata o Nordeste com descaso.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: