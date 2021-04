O pânico de Bolsonaro com a CPI da Covid

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 29 de abril 00:00 10:44



Sabe quanto o sujeito está se afogando e começa a se mexer na água sem sentido, gastando energia e sem saber o que fazer? O nome disso é desespero. E é assustador assistir o governo do Brasil neste ‘mode pânico’, afinal a CPI é muito ruim para o governo.

E as provas disso vêm todos os dias. Primeiro, foi a ligação com o senador Jorge Kajuru. Depois, ele tentou que o PSD trocasse os senadores indicados para a CPI, porque um dos parlamentares indicados não é alinhado ao governo. Fez o mesmo com o MDB de Renan Calheiros e também não conseguiu. Ainda teve a história do ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, que disse a VEJA que tentou fechar um contrato de R$ 5 bilhões de compras da vacina da Pfizer, mas sem que o Ministério da Saúde soubesse.

E isso tem poder de fazer um estrago muito perigoso para Jair Bolsonaro.

Entenda nesta edição do podcast Traumann Traduz