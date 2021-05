O gerenal Galtieri e o capitão Bolsonaro

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 20 de maio 00:00 10:55



Leopoldo Galtieri era um general que assumiu a presidência da Argentina depois de um golpe militar em 1981. O país já estava arrasado pela hiperinflação, completamente quebrado. Foi um governo extremamente ditatorial, numa das ditaduras mais violentas do mundo. Galtieri teve uma ideia: invadir umas ilhotas chamadas Malvinas que estavam historicamente ocupadas pelo Reino Unido. Fez isso como uma tentativa de unir a população em torno de uma questão nacionalista. Ele imaginava que ia unir o povo em torno de uma patriotada, mas não contava com a reação britânica. Ouça o podcast e entenda a relação entre essa decisão equivocada e a postura do governo Bolsonaro.