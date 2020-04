Luiz Henrique Mandetta, o ministro moderado no meio do furacão

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da semana – Mandetta 00:00 21:40



Com um perfil mais moderado, Luiz Henrique Mandetta passou o primeiro ano do governo Bolsonaro sem chamar muito a atenção. Distante das polêmicas ideológicas, adotou um tom apaziguador e, na maioria das vezes, justificou suas decisões com argumentos técnicos.

Mas no início de 2020, a calmaria no Ministério da Saúde foi interrompida com o coronavírus e o atual titular da pasta ganhou os holofotes.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Luiz Henrique Mandetta em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: