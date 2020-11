Como ficam as relações do Estados Unidos com o Brasil em um governo Biden?

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 6 de novembro 00:00 13:13



A vitória de Joe Biden na disputa pela presidência dos Estados Unidos é uma boa notícia para o Brasil. Diplomatas ligados à campanha do democrata informaram a VEJA, sob condição de anonimato em função da continuidade da contagem de votos, que, se eleito, o futuro presidente americano quer “recomeçar do zero” as relações com o governo do presidente Jair Bolsonaro.

A agenda de Biden com o Brasil é pragmática e sem o tom ideológico dos tempos trumpistas: respeito à democracia, direitos humanos e meio ambiente e contraponto comercial à China, particularmente na questão do 5G.

Biden também será o presidente americano que melhor conhece o Brasil.

