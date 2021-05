Como Bolsonaro voltou a isolar o Brasil

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 6 de maio 00:00 13:11



Semanas atrás, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o mentecapto que ocupava o Ministério das Relações Exteriores e o substituiu por um burocrata do Itamaraty. Um bom burocrata, aliás. Logo depois, o presidente leu um discuro, que foi feito por esses mesmos burocratas, para a Cúpula do Clima, organizada por Biden. Bolsonaro prometeu reduzir o desmatamento na Amazônia e pediu ajuda internacional. Apesar de tímidas, as promessas indicavam uma mudança na postura do presidente em relação ao tema. Mas foi questão de tempo para que o Bolsonaro voltasse a ser quem ele é.

