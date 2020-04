Camilo Santana, a renovação dentro do petismo

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da semana – Camilo Santana 00:00 20:42



Afilhado político dos irmãos Ciro e Cid Gomes, do PDT, o petista Camilo Santana é um dos defensores da renovação e da autocrítica dentro do Partido dos Trabalhadores. Tanto que foi uma das poucas vozes dentro do PT favoráveis a uma chapa encabeçada por Ciro Gomes com Fernando Haddad de vice, o que lhe rendeu uma certa impopularidade dentro da sigla.

Governador do Ceará, Camilo também já teve suas rusgas com o governo federal. O estado que comanda foi um dos primeiros a determinar barreiras nas divisas com outros estados para aumentar a fiscalização sanitária por causa do coronavírus. A medida desagradou o presidente Jair Bolsonaro, que passou a criticar mais abertamente não só Camilo, mas todos os outros governadores. Ao mesmo tempo, o petista também já teve momentos de colaboração com o governo federal, especialmente para solucionar problemas como a greve dos policiais e os conflitos na segurança pública.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Camilo Santana em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: