Bolsonaro é a criptonita do ministro Paulo Guedes

Se Sergio Moro enfrenta uma tempestade hoje, Paulo Guedes, o outro superministro do governo Bolsonaro, pode sofrer com um ciclone de longo prazo.

Jair Bolsonaro já fez Guedes engolir um sistema de reforma do sistema de Previdência dos militares que dá prejuízo. Depois, o presidente adiou um reajuste de combustíveis, negociou pontos da reforma da Previdência, cancelou um comercial do Banco do Brasil porque não gostava, anunciou um fantasioso plano que renderia um trilhão de reais na arrecadação com a correção dos valores de imóveis no imposto de renda, que ninguém sabe o que é, além de forçar a demissão do presidente do BNDES, Joaquim Levy . E nada disso foi feito consultando o ministro da Economia. E a pergunta é: Até quando Paulo Guedes vai aguentar?