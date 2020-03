A guerra ao coronavírus, a vida em quarentena e os equívocos de Bolsonaro

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Três poderes EP34 00:00 39:42



No episódio da semana, os colunistas Augusto Nunes, Dora Kramer e Ricardo Noblat analisam o drama humano por trás do avanço da pandemia de coronavírus no Brasil. A capa de VEJA desta semana, sobre o trabalho dos profissionais de saúde na linha de frente da guerra contra o vírus, é um dos temas em debate. Nunes diz que é otimista em relação à descoberta do remédio para a doença e Dora observa o confinamento da população. “Uma coisa é não querer sair. A outra é não poder”, diz Nunes.

A atuação desastrada de Bolsonaro diante da crise também é um assunto debatido pelo trio. “Todos nós subestimamos a doença, mas o ministro Luiz Henrique Mandetta reagiu tão rápido quanto possível”, diz Nunes. Para ele, é injusto o tom como se cobra o Ministério da Economia porque o problema é, no fim das contas, mundial. “Temos duas ameaças no momento: uma é do próprio vírus, e outra é a do comportamento irresponsável do presidente da República”, opina Noblat.