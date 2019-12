A falência da cidade do Rio de Janeiro

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 17 de dezembro 00:00 3:19



O Rio de Janeiro continua lindo, mas está completamento falido. A decisão da prefeitura do Rio de suspender o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores e todas as movimentações financeiras do caixa do município pode afetar outros serviços, como a coleta de lixo. Nesta terça-feira 17, a gestão do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) decidiu congelar o Tesouro Municipal “até segunda ordem”.

A segunda cidade mais rica do Brasil está em uma situação catastrófica. Mas como ela chegou até este ponto?

Como todo desastre, são vários motivos.

