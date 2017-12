Copa 2018: Fifa recebe 1,3 milhão de pedidos de ingressos

Após o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo, a Fifa recebeu mais de 1,3 milhão de pedidos de ingressos em 24 horas, na segunda fase da venda, conforme divulgou nesta quarta-feira. A maior parte das solicitações seguem sendo de torcedores do país anfitrião, a Rússia, com 389.000 inscrições.

A Argentina assumiu a segunda posição, que era dos Estados Unidos, cuja seleção não conseguiu vaga no torneio, ao terminar na quinta posição das Eliminatórias da Concacaf. O Brasil caiu do terceiro para o sexto posto, enquanto o Peru, que se classificou pela primeira vez desde 1982, agora fecha o ‘top-3’ da procura por ingressos.

Até 31 de janeiro, será possível se candidatar a comprar entradas individuais para todos os jogos, com exceção da partida de abertura, em 14 de junho, e a final, dia 15 de julho. Além disso, podem ser feitos pedidos para uma sede específica ou para acompanhar uma única seleção durante todo o torneio. Após esse período, os ingressos serão sorteados entre solicitantes.

O valor mínimo de ingresso para o torcedor local (russo) é de 1.280 rublos (70 reais). Para torcedores do resto do mundo o valor mínimo é 105 dólares (339,65 reais).