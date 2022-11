Zelensky: volta de Putin ao acordo de grãos é ‘fracasso da agressão russa’

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comemorou, na noite de quarta-feira 2, o giro de 180 graus da Rússia para se retornar ao acordo de exportação de grãos apoiado pelas Nações Unidas, dizendo que é um “resultado diplomático significativo” que demonstrou “o fracasso da agressão russa”.

“A implementação da iniciativa de exportação de grãos continuará”, disse Zelensky.

A Rússia comunicou no último fim de semana que abandonaria o acordo que permite a exportação de grãos da Ucrânia através do Mar Negro, após um ataque de drones a seus navios de guerra no porto de Sebastopol. Depois, o Ministério da Defesa da Rússia disse estar satisfeito por ter recebido garantias “suficientes” de Kyiv de que não usaria o corredor marítimo para realizar ataques.

Zelensky disse que a reversão mostrou que “a chantagem russa não levou a lugar nenhum”. Após oito meses de guerra “o Kremlin está dizendo que eles exigiram garantias de segurança da Ucrânia”, disse ele. “Duzentos e cinquenta e dois dias atrás, a Rússia exigiu garantias de segurança dos Estados Unidos da América.”

“São mudanças realmente marcantes. Isso mostra tanto o fracasso da agressão russa quanto o quão forte você e eu somos quando permanecemos unidos.”

A ameaça da saída da Rússia do acordo aumentou temores sobre a fome global e a alta nos preços dos alimentos, aliviados temporariamente pelo esquema de grãos. O acordo atual deve expirar em 19 de novembro.

A Rússia acusou repetidamente a Ucrânia de usar o corredor de grãos para preparar ataques à Rússia, incluindo o bombardeio da Ponte Kerch, na Crimeia, no mês passado, onde os explosivos usados ​​no ataque teriam sido enviados de Odesa.

A decisão da Rússia de voltar atrás foi vista pela Ucrânia e seus aliados como uma reviravolta humilhante. “Putin foi mais uma vez humilhado. O chantagista do Kremlin mais uma vez se fez motivo de chacota diante do mundo inteiro e recuou”, escreveu Anton Gerashchenko, conselheiro sênior de Zelensky, no Telegram.