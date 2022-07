Zelensky demite altos funcionários sob acusações de traição A procuradora-geral e o chefe do Serviço de Segurança do Estado foram destituídos porque 651 de seus funcionários teriam 'colaborado' com os russos Por Da Redação 18 jul 2022, 08h29

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu nesta segunda-feira, 18, duas figuras importantes em seu governo, questionando suas capacidades de liderança e acusando muitos de seus subordinados de traição e colaboração com a Rússia.

“Hoje tomei a decisão de remover a procuradora-geral do cargo e demitir o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia”, disse Zelensky em um discurso em vídeo.

Os dois funcionários demitidos são a procuradora-geral Iryna Venediktova e o chefe do Serviço de Segurança do Estado, Ivan Bakanov, um associado de longa data do presidente.

Zelensky disse que muitos funcionários de ambos os departamentos são suspeitos de traição.

“Até hoje, 651 processos criminais foram registrados sobre atividades de traição e colaboração de funcionários de promotorias, órgãos de investigação pré-julgamento e outras agências de aplicação da lei”, disse ele.

“Em particular, mais de 60 funcionários do Ministério Público e do Serviço de Segurança da Ucrânia permaneceram no território ocupado e estão trabalhando contra nosso Estado”.

Explicando sua decisão de remover Venediktova e Bakanov, Zelensky disse: “Tal série de crimes contra os fundamentos da segurança nacional do Estado e as conexões detectadas entre os funcionários das forças de segurança da Ucrânia e os serviços especiais da Rússia representam questionamentos muito graves para suas lideranças. Cada um desses questionamentos receberá uma resposta adequada.”

O ex-chefe da Direção Principal do Serviço de Segurança na Crimeia também foi detido por suspeita de traição, disse ele.

“Todos que junto com ele fizeram parte de um grupo criminoso que trabalhou no interesse da Federação Russa também serão responsabilizados. Trata-se da transferência de informações secretas para o inimigo e outros fatos de cooperação com os serviços especiais russos.”

Altos funcionários do Serviço de Segurança do Estado no sul da Ucrânia foram responsabilizados pela facilidade com que as forças russas conseguiram ocupar grandes áreas do sul dentro de uma semana após a invasão.

Zelensky indicou que haveria mais ações do tipo.

“As ações específicas e qualquer inação de cada funcionário do setor de segurança e das agências de aplicação da lei serão avaliadas. A fiscalização correspondente das agências de aplicação da lei já deu os primeiros resultados e será continuada.”

Zelensky também disse que o primeiro-ministro seria encarregado de intensificar a busca por um novo chefe do Departamento Nacional Anticorrupção.