Zelensky critica plano de Elon Musk para o fim da guerra na Ucrânia

Acostumado a se envolver em polêmicas, o excêntrico bilionário Elon Musk dessa vez entrou em uma disputa online com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao lançar seu “plano de paz” para a guerra entre Rússia e Ucrânia.

+ Zelensky assina decreto que exclui qualquer negociação com Putin

Em uma publicação no Twitter na segunda-feira, 3, o empresário sugeriu que votações sobre a adesão à Rússia fossem realizadas em regiões ocupadas por forças separatistas, sob a supervisão das Nações Unidas (ONU). “A Rússia sai se essa for a vontade do povo”, escreveu Musk.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022