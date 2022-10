Rússia perde controle total das quatro regiões ucranianas anexadas

A Rússia não tem mais o controle total de nenhuma das quatro províncias da Ucrânia que anunciou ter anexado na última semana, à medida que as tropas ucranianas fizeram avanços significativos em Kherson, no sul do país, e em regiões do leste.

Nesta segunda-feira, 3, os militares russos reconheceram que as forças de Kiev e suas “unidades de tanques superiores” conseguiram “penetrar nas profundezas da nossa defesa” em aldeias próximas a Kherson.

Ao mesmo tempo, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, disse que as tropas russas ocuparam o que ele chamou de “linha defensiva pré-preparada” e que continuam a infligir danos maciços às forças ucranianas.

Os comentários são uma admissão de que a contra-ofensiva no sul da Ucrânia está realizando grandes avanços dois meses depois de seu início. Com o rompimento da linha de frente e um rápido avanço ao longo do rio Dnipro, as tropas ucranianas alcançaram o maior avanço na região desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.

Apesar de Kiev ainda ter feito nenhuma confirmação oficial sobre os avanços, fontes russas reconheceram que a ofensiva de tanques ucranianos havia se movido ao longo da margem oeste do rio, recapturando várias aldeias ao longo do caminho e ameaçando as linhas de abastecimento de milhares de tropas russas abandonadas.

Em discurso noturno no último domingo, 2, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que uma de suas brigadas libertou uma série de assentamentos ao norte de Kherson. Ao mesmo tempo, blogueiros militares russos dizem que o avanço tem sido “espetacular”, alegando que a contra-ofensiva já avançou mais de 30 quilômetros em poucos dias, um dos mais rápidos da guerra.

Em um sinal de turbulência dentro do comando do Exército russo, a agência de notícias do país RBC disse que o coronel Alexander Zhuravlyov foi demitido nesta segunda depois de perder vários territórios ao longo da última semana. A medida segue as críticas feitas no fim de semana pelo presidente da Chechênia, Ramzan Kadyrov, a Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior de Putin, pela perda de Lyman.

Apesar da estratégia do Kremlin em anexar rapidamente as regiões de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, as muitas derrotas militares levantam dúvidas de onde estarão as novas “fronteiras” internacionais da Rússia. No fim de semana, por exemplo, as tropas ucranianas recapturaram a cidade de Lyman em Donetsk que, segundo os referendos de Moscou, era uma parte da Federação Russa.

Nesta segunda, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, não esclareceu a questão, mas disse que “continuaremos a consultar as pessoas que vivem nessas áreas”. No leste de Donbas, os separatistas locais reconheceram que o Exército de Kiev cruzou as fronteiras administrativas de Luhansk.

Analistas ucranianos, no entanto, seguem com cautela em relação aos avanços conquistados no sul, principalmente pelo poder de fogo da Rússia, que pode fazer com que o Kremlin reconquiste algumas regiões nas próximas semanas. O vice-chefe da administração russa em Kherson reconheceu os avanços do adversário nesta segunda, mas disse que “tudo está sob controle” e que ainda seguem na região.

Os conselheiros de Zelensky têm tratado a questão da anexação com humor, dizendo que a Rússia clama por um território que não consegue manter. Em Zaporizhzhia, uma das quatro províncias anexadas, apenas 30% da região está sob controle russo.

Até o momento, tropas do país ainda ocupam cerca de 15% de todo o território da Ucrânia, incluindo a Crimeia. No entanto, os avanços feitos pela contra-ofensiva ucraniana podem diminuir ainda mais a porcentagem ao longo das próximas semanas de conflito.