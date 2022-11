Zelensky apresenta plano de paz da Ucrânia em discurso do G20

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apresentou nesta terça-feira, 15, um plano de paz de dez pontos para acabar com a guerra provocada pela Rússia, em um discurso em vídeo aos líderes do G20.

As etapas do plano incluem um caminho para a segurança nuclear, segurança alimentar, um tribunal especial para crimes de guerra russos e um tratado final de paz com Moscou, de acordo com uma transcrição do discurso.

Ele também pediu aos líderes do G20 que usem todo o seu poder para “fazer a Rússia abandonar as ameaças nucleares” e implementar um teto de preço aos combustíveis e fontes de energia importados de Moscou.

No discurso, Zelensky comparou a recente libertação da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, com as batalhas que levaram à derrota da Alemanha na II Guerra Mundial.

“É como, por exemplo, o Dia D – o desembarque dos Aliados na Normandia. Ainda não era um ponto final na luta contra o mal, mas já determinava todo o curso dos eventos”, disse Zelensky.

“Se a vitória será nossa em qualquer caso, e temos certeza disso, não deveríamos tentar implementar nossa fórmula de paz para salvar milhares de vidas e proteger o mundo de mais desestabilização?”

Zelensky também pediu à Rússia que pare de bombardear a infraestrutura energética da Ucrânia, devido à proximidade do inverno. “Deixe a Rússia provar, por meio da rejeição ao terrorismo, que está realmente interessada na restauração da paz”, disse ele.

Moscou ficou isolada na cúpula do G20 deste ano, pois vários líderes ocidentais prometeram não ter nenhum contato com seu ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, que está presente em nome do Kremlin.