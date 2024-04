Xiaomi expande negócios e começa a entregar primeiros carros elétricos

A fabricante chinesa Xiaomi, conhecida principalmente por seus celulares, informou nesta quarta-feira, 3, que recebeu mais de 100 mil pedidos de seu novo lançamento, um carro elétrico esportivo chamado Speed ​​​​Ultra (SU7). As primeiras entregas vão vir um lote limitado de 5 mil veículos que já foram produzidos. Estes primeiros automóveis fazem parte da “Edição do Fundador” e os primeiros compradores receberão brindes especiais.

“O carro da Xiaomi estreia oficialmente. A verdadeira revolução nos carros inteligentes começou oficialmente e a China certamente dará origem a uma grande empresa como a Tesla”, disse o CEO e fundador Lei Jun, durante uma cerimônia em Pequim para celebrar as primeiras entregas.

Durante o lançamento da SU7, realizado na semana passada, a empresa informou aos compradores que eles poderiam enfrentar um tempo de espera de quatro a sete meses, sinal de que a demanda é robusta. Nesta terça, as ações da Xiaomi cresceram em 16% devido ao novo carro. A avaliação mais alta da empresa foi de US$ 55 bilhões e o preço de ação é de US$ 2,21. O valor é superior ao das tradicionais montadoras americanas General Motors, avaliada em US$ 52 bilhões, e a Ford, US$ 53 bilhões.

O SU7 vai entrar no concorrido mercado de veículos elétricos da China com um preço que chama atenção: em média US$ 30 mil. Apesar do mercado automobilístico de carros elétricos seja desafiador para os recém-chegados, os analistas dizem que o Xiaomi tem mais recursos que a maioria das startups, já que sua experiência com smatphones lhe dá uma vantagem em painéis inteligentes.