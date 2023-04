Com tapete vermelho, Xi recebe Lula em cerimônia de boas-vindas

O presidente da China, Xi Jinping, recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cerimônia de boas-vindas em frente ao Grande Salão do Povo nesta sexta-feira, 14.

A expectativa é que os dois tenham uma reunião aberta e outra fechada ainda nesta sexta, antes de assinarem ao menos 20 acordos sobre assuntos diversos e jantarem juntos.

Lula chegou no Grande Salão do Povo por volta das 16h30 (5h30 no Brasil), onde foi recebido por Xi e pela primeira-dama chinesa, Peng Liyuan – além de um tapete vermelho, crianças que balançavam bandeiras da China e do Brasil e uma banda militar (confira o momento no vídeo abaixo).

O presidente brasileiro cumprimentou as autoridades chinesas e, em seguida, Xi apertou as mãos da comitiva brasileira — nela estão autoridades como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o chanceler Mauro Vieira, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Marina é destaque na comitiva, devido ao interesse no investimento chinês em tecnologias de energia verde brasileiras.

Em seguida, os dois caminharam em direção a um púlpito onde ouviram a execução dos hinos nacionais de ambos países e fizeram uma revista às tropas. Neste momento, a banda militar reproduziu “Novo tempo”, música de Ivan Lins – em sintonia com a declaração do governo chinês de que a visita do presidente Lula marca “uma nova era” nas relações bilaterais.

Os compromissos com Xi são os mais importantes da agenda de Lula no gigante asiático. Antes, Lula já havia se reunido com o premier chinês, Li Qiang no início desta tarde (madrugada no Brasil).