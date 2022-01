Xi Jinping diz que ‘mentalidade de Guerra Fria’ deve acabar

O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta segunda-feira (17) que os países se afastem de uma “mentalidade de Guerra Fria”, afirmando que a história mostra que o confronto só traz consequências desastrosas.

Os comentários acontecem em um momento de escalada da tensão entre Estados Unidos e China em relação a Taiwan e ao temor de uma possível invasão russa à Ucrânia.

“Precisamos descartar essa mentalidade de Guerra Fria e buscar a coexistência pacífica em que todos os lados se beneficiem”, disse Xi através de videoconferência no Fórum Econômico Mundial.

“Nosso mundo está longe de ser tranquilo. As retóricas de ódio e preconceito resultam em confrontos que só fazem mal para a segurança mundial. A história provou repetidamente que o conflito não resolve problemas e só traz consequências catastróficas”, completou.

A tensão entre os governos americano e chinês sobre Taiwan foi destacada pelos especialistas como um dos principais riscos para a Ásia esse ano.

A China afirma que a ilha faz parte de seu território e vem pressionando-a a aceitar o seu governo. Em contrapartida, líderes taiwaneses, apoiados pelos Estados Unidos, se definem como um estado soberano e não pretendem se submeter ao Partido Comunista Chinês.

Xi aproveitou o discurso para defender uma cooperação internacional conjunta para acabar com a pandemia do coronavírus e disse estar confiante em uma Olimpíada “segura e esplêndida”, mesmo com as contínuas políticas de “Covid zero” no país. Os Jogos de Inverno começam no dia 4 de fevereiro em Pequim.

O Fórum Econômico Mundial, tradicionalmente realizado todo ano na cidade de Davos, na Suíça, ocorre de maneira virtual devido ao crescente número de casos de Covid-19.