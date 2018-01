Vulcão volta a entrar em erupção na Papua Nova Guiné

Um vulcão em uma ilha da Papua Nova Guiné, no Sul do Oceano Pacífico, voltou a entrar em erupção, liberando cinzas e fumaça na atmosfera. Milhares de pessoas foram evacuadas de ilhas no entorno da Ilha Kadovar, na costa norte do país, desde que o vulcão entrou em erupção no dia 5 de janeiro.



Voos nas proximidades foram cancelados devido ao risco das cinzas danificarem os sistemas da aeronave, enquanto navios foram alertados a ficar não se aproximar da ilha. Especialistas alertaram na semana passada que a atividade sísmica sob o vulcão significa que uma grande erupção pode ocorrer a qualquer momento.