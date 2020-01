Vulcão nas Filipinas está em `erupção iminente`, alertam autoridades

Milhares de pessoas foram retiradas de suas casas neste domingo, 12, de várias localidades do sul de Manila por causa do temor de “erupção iminente” do vulcão Taal, localizado em uma ilha próxima à capital das Filipinas.

O Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas elevou o alerta do nível 1 para o 4, em uma escala de 5, depois de a atividade na cratera ter se intensificado ao longo do dia. Uma erupção de fumaça e cinzas se elevou a um quilômetro de altura.

As autoridades iniciaram a remoção dos habitantes dos municípios de San Nicolas, Balete e Talisay, perto do vulcão localizado a 65 quilômetros ao sul de Manila, confirmou o porta-voz do Conselho Nacional de Redução de Riscos de Desastres, Mark Timbal. Segundo dados de 2017, a população desses três municípios seria de 6.000 a 10.000 habitantes. Equipes da Cruz Vermelha das Filipinas seguiram para o local com o objetivo de ajudar nos esforços de retirada da população.

O Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, em Manila, anunciou às 18h27 (7h27, em Brasília) a suspensão de todos os seus voos devido à possibilidade de erupção do vulcão. O Departamento de Saúde alertou que a exposição às cinzas pode causar problemas de saúde e recomendou que os moradores nas áreas afetadas evitem estar ao ar livre e, se o fizerem, usem máscaras e óculos.

(Com EFE)