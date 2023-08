Visita de papa Francisco a Portugal é ofuscada por histórico de abusos

Vítimas de abuso sexual na Igreja Católica de Portugal esperam que a visita do papa Francisco a Portugal, prevista para esta quarta-feira, 2, chame a atenção para milhares de casos no país. Em fevereiro, uma comissão independente fundada pela Conferência Episcopal Portuguesa revelou que mais de 4,8 mil fiéis foram vítimas desse tipo de crime em sete décadas, contabilizando 564 denúncias.

Em entrevista à agência de notícias Reuters, Filipa Almeida, de 43 anos, relatou que foi abusada por um padre local durante um treinamento religioso que participou quando ainda era adolescente, aos 17 anos. Ela faz parte, então, da “ponta do iceberg”, como definiu a comissão portuguesa, de parte dos casos que vieram à tona nos últimos anos.

“Eu vivi com esse segredo por 22 anos”, desabafou Almeida. “Não é fácil viver com essas experiências.”

Unindo-se às vítimas, o cardeal português Manuel Clemente reforçou o compromisso “total” dos católicos do país em tratar dos casos, mas assumiu que a chegada do papa Francisco apenas demonstra a falta de progresso em dar justiça aos afetados por abusos de clérigos. Após receber as denúncias em março, a Igreja assegurou que os acusados seriam investigados e, caso comprovado, afastados. Muitos deles, no entanto, já retornam às atividades.

À frente da investigação, a Conferência Episcopal Portuguesa argumentou que não seria possível suspender os padres acusados sem que os resultados fossem categóricos, apesar de prometer ter “tolerância zero” com ocorrências relacionadas à violência sexual. Uma possível reparação financeira não foi explorada pela instituição, que somente se comprometeu a oferecer apoio “espiritual, psicológico e psiquiátrico”.

Decepcionada com a postura oficial, Almeida fundou a associação Coração Silenciado para auxiliar as vítimas e dar voz a elas. A viagem de Francisco a Lisboa para participar da Jornada Mundial da Juventude, interrompida desde 2019 em decorrência da pandemia de Covid-19, pode amenizar o sentimento de revolta dos homens e mulheres abusados.

“A responsabilidade agora recai sobre a Igreja”, defendeu Almeida. “Eles sabiam da situação e não fizeram nada.”

Segundo o bispo adjunto de Lisboa, Américo Aguiar, o papa inseriu encontros com vítimas de abuso sexual de clérigos católicos em sua agenda dominada por ao menos 15 eventos, que incluem reuniões com jovens e políticos portugueses. As datas e os locais para as conversas não foram divulgadas por razões de privacidade. Prometido pela Igreja, o memorial para aqueles afetados pelo abuso soma-se as promessas não cumpridas pelas lideranças católicas.

