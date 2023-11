Vinho de bilionário brasileiro lidera top 100 da revista Wine Spectator

A prestigiada revista norte-americana Wine Spectator concedeu ao Argiano Brunello di Montalcino 2018 o prêmio de vinho do ano de 2023. A publicação dá crédito ao bilionário brasileiro André Esteves, fundador e presidente do conselho de administração do BTG Pactual. Há dez anos, ele se juntou a um grupo de investidores e comprou a vinícola da condessa Noemi Marone Cinzano e do enólogo de formação bordalesa Hans Vinding-Diers.

De acordo com a Wine Spectator, uma mudança de propriedade ou de paradigma estilístico pode trazer benefícios, mas carrega sempre consigo os riscos. “No caso de Argiano, a mudança valeu muito a pena, pois os novos donos chegaram com um compromisso de um retorno a uma expressão mais tradicional do Brunello”, afirma a revista. E atesta: mais de 10 milhões de dólares em investimentos na vinícola renderam ao vinho qualidade “estelar” e a distinção anual da publicação.

Brunello di Montalcino é uma denominação de origem controlada e garantida (DOCG), que certifica padrões mínimos e parâmetros específicos de produção. A principal obrigatoriedade é a produção na microrregião de Montalcino, na Toscana.