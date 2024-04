Vieira e chanceler da Itália se reunirão em Ímola para homenagem a Senna

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrará na quarta-feira, 1º, com seu homólogo italiano, Antonio Tajani, em uma cerimônia para marcar os trinta anos da morte do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. O evento vai ocorrer em Ímola, local onde o ídolo brasileiro morreu em um acidente.

O chanceler da Áustria, Alexander Schallenberg, também estará presente, já que o piloto austríaco Roland Ratzenberger, vítima de acidente automobilístico fatal no mesmo autódromo um dia antes da morte de Senna, também será homenageado.

Os ministros vão ser recebidos por Tajani e pelo prefeito da cidade italiana, Marco Panieri, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari. A cerimônia deve incluir um minuto de silêncio às 14h47, horário da morte de Senna. Além disso, coroas de flores devem ser colocadas na curva em que o piloto brasileiro sofreu o acidente.

“Vamos recordar Senna e Ratzenberger, cujo trágico fim entristeceu milhões de torcedores apaixonados em todo o mundo. Seu sonho esportivo permanece vivo ainda hoje e une os países, criando pontes entre os povos”, afirmou Tajani.

Durante a visita, o chanceler brasileiro vai manter reuniões bilaterais com seus homólogos para discutir temas em comum. Com o ministro italiano, Mauro Vieira deve conversar a respeito de pontos convergentes sobre a presidência do G20, no Brasil, e do G7, na Itália.