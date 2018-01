VÍDEO: No Peru, papa solta pomba, que cai no chão em seguida

A chegada do Papa Francisco ao Peru, na manhã deste sábado, foi marcada por uma gafe canônica. Logo que desceu do avião, o pontífice recebeu uma pomba branca (símbolo da paz) de presente de duas crianças. Porém, ao tentar fazer a ave voar — como manda a tradição –, o bicho se recusou a cooperar com Vossa Santidade e foi ao chão.

Mais que depressa, outros membros da igreja, que aguardavam para cumprimentar o Papa no aeroporto de Trujillo, resgataram e pomba e conseguiram, enfim, fazer com que ela levantasse voo.

Para assistir ao vídeo, clique neste link:

Esta não é a primeira vez que o Papa Francisco se desentende com as pombas. Durante cerimônia no Vaticano em 2014, duas crianças ficaram encarregadas de soltar pombas ao lado do clérigo, simbolizando um pedido de paz para a Ucrânia. Logo depois de levantar voo, no entanto, uma das aves foi atacada no ar por outro pássaro.

Francisco era esperado por um grande cortejo na pista de pouso, e foi recebido com músicas e danças típicas da região. Do aeroporto, ele seguiu para a o balneário de Huanchaco para rezar uma missa, às 10h da manhã. Milhares de pessoas compareceram à cerimônia.