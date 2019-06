Vídeo mostra Angela Merkel com tremores no corpo em cerimônia em Berlim

A chanceler alemã, Angela Merkel, enfrentou tremores em todo o corpo durante cerimônia de recepção ao presidente eleito da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em Berlim, nesta terça-feira, 18. Merkel não havia sentido os sintomas até que, ao lado de Zelenskiy e diante das tropas, se postou para ouvir os hinos dos dois países.

Enquanto os hinos eram tocados, ela fez esforços visíveis para não colapsar. Zelenskiy não percebeu.

Momentos depois, durante entrevista à imprensa dos dois líderes, já não mostrava mais os mesmos sintomas. Questionada sobre os tremores, ela indicou ter sofrido desidratação. Naquele momento, a temperatura em Berlim alcançava 30º Celsius.

“Desde então, tomei três copos de água, que aparentemente eu precisava, e agora estou muito bem”, afirmou a chanceler.

Segundo o portal The Weather Network, a Europa enfrenta neste verão a repetição da onda de calor vivenciada no ano passado. O continente experimenta temperaturas acima do normal para os meses de verão, informou o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF). No ano passado, uma zona de baixa pressão sobre o Atlântico norte barrou o ingresso de massas de ar frio e favoreceu a presença estagnada de ar quente nos países do noroeste do continente.