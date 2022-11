Vídeo: Funcionários fogem de fábrica de iPhone na China por surto de Covid

Uma das maiores fornecedoras da Apple no mundo, a Foxconn, está enfrentando problemas em sua maior fábrica de montagem de iPhone da China devido à fuga em massa de trabalhadores do complexo, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais nesta terça-feira, 1.

O motivo é um novo surto de Covid-19 que atingiu a cidade de Zhengzhou, onde está a fábrica. Por causa da política de Covid zero implementada pelo governo chinês, os trabalhadores são obrigados a permanecer em seus locais de trabalho até que os casos sejam extinguidos.

“Nós entendemos completamente sua vontade de voltar para casa. Para os funcionários que permanecerem voluntariamente na área fabril da empresa, o governo do porto e a empresa garantirão em conjunto a saúde e a segurança de todos”, disse a Foxconn a seus funcionários no fim de semana, de acordo com comunicado do governo de Zhengzhou.

De acordo com analistas, o caos pode comprometer a produção da Apple e da empresa, principalmente devido à proximidade com o final de ano, período que registra aumento no número de compras devido às festividades.

A fábrica de Zhengzhou corresponde a cerca de 85% da capacidade de montagem do aparelho. Caso a situação não seja controlada, a produção pode ser afetada entre 10% e 30% no curto prazo.

Em entrevista à mídia estatal chinesa, um porta-voz da Foxconn disse que a empresa está tentando realocar a demanda para outros locais de modo a minimizar os impactos negativos.

Vídeos de funcionários saindo da fábrica de Zhengzhou a pé se tornaram virais nas mídias sociais chinesas nos últimos dias. A cidade, que tem uma população de mais de 12 milhões de pessoas, impôs medidas abrangentes de bloqueio no início do mês passado, depois de identificar dezenas de casos de Covid-19.

Em publicação no WeChat, a Foxconn disse que está organizando comboios para levar os trabalhadores de volta às suas casas e que aqueles que estão trabalhando neste mês estão sendo recompensados com um bônus diário quatro vezes maior que o original.

Economistas apontam que, apesar do problema, a produção de iPhone não deve sofrer grandes prejuízos para o final do ano, uma vez que a Apple vem aumentando a demanda em outros países devido ao fato do governo chinês não mostrar sinais de que irá aliviar as restrições contra a Covid-19.

