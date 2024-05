Vendaval derruba palco em evento de campanha no México e mata 9 pessoas

Um forte vendaval atingiu um evento de campanha eleitoral no estado de Nuevo León, no norte do México, na noite de quarta-feira 22, deixando nove mortos e pelo menos 54 feridos. O incidente ocorre na reta final das eleições, apenas dez dias antes dos mexicanos irem às urnas.

O palco montado para o evento de campanha do candidato à presidência Jorge Álvarez Máynez, do partido Movimento dos Cidadãos, considerado um nome marginal na disputa dominada por Claudia Sheinbaum, a herdeira do atual presidente populista Andrés Manuel López Obrador, e Xóchitl Gálvez, também do Movimento dos Cidadãos.

A estrutura, que incluía uma grande tela de vídeo, desmoronou devido uma rajada de vento na cidade de San Pedro Garza García e caiu sobre as pessoas que estavam no palco e em uma parte da área da plateia. “O que passamos aconteceu em apenas alguns segundos: veio um vendaval, um vento repentino e, infelizmente, desmoronou o palco, resultando em um acidente fatal”, disse Álvarez à agência de notícias Reuters.

Resgate e clima

O governador do estado, Samuel García Sepúlveda, afirmou que uma operação de resgate foi iniciada para salvar as pessoas que ficaram presas sob a estrutura colapsada. Segundo ele, um menor de idade morreu e alguns feridos precisaram passar por cirurgias.

Álvarez foi encaminhado para o hospital, mas disse que não se feriu durante o incidente.

O serviço meteorológico do México havia previsto ventos fortes na região, com rajadas de até 70 km/h hora nesta quarta-feira. Álvarez disse que a estrutura do evento foi verificada pela Defesa Civil antes do incidente, mas que “as condições meteorológicas eram muito atípicas”.

Eleições no México

Álvarez Máynez aparece em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais e tem poucas chances de vencer a disputa, que é liderada por Claudia Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México e aliada de AMLO, e Xochitl Gálvez, ex-senadora que representa a coalizão da oposição. Com as duas candidatas muito à frente nas pesquisas, o México certamente elegerá sua primeira presidente mulher na votação que acontece no dia 2 de junho.

As eleições no México estão sendo marcadas por um aumento histórico da violência política, com pelo menos 16 candidatos assassinados e outros 28 atacados, de acordo com dados do grupo de pesquisa Data Cívica.

Álvarez cancelou todas as suas atividades de campanha após o incidente e afirmou que permanecerá no estado para acompanhar o estado das vítimas e o desenrolar da situação. “Temos que ter solidariedade, não há nada que possa reparar um acidente, um dano dessa natureza, e [as pessoas] não estarão sozinhas nesta tragédia”, disse o candidato.