Várias estudantes sequestradas pelo Boko Haram são resgatadas

As Forças Armadas da Nigéria resgataram várias das estudantes sequestradas durante ataque do grupo terrorista Boko Haram a um vilarejo na última segunda-feira, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades locais.

Segundo informações obtidas pela agência Reuters, 76 alunas foram resgatadas. Os corpos de outras duas jovens também foram recuperados, porém ainda não se sabe como elas morreram.

“Todos estão comemorando a chegada com canções e agradecimentos a Deus”, afirmou Babagana Umar, cuja filha havia desaparecido, à Reuters. “A única notícia triste é que duas meninas estavam mortas.”

As estudantes foram sequestradas na noite da última segunda-feira, quando membros do Boko Haram atacaram a cidade de Dapchi, no estado de Yobe, fortemente armados. Eles invadiram a Girls Science Secondary School, um colégio feminino, e levaram ao menos 90 meninas.

Muitas estudantes e professoras fugiram durante o ataque com medo de serem sequestradas, como o que aconteceu com as alunas de Chibok, no estado vizinho Borno, há quatro anos. Segundo testemunhas, os terroristas atiraram para o alto e jogaram granadas para assustar os moradores do vilarejo e as alunas.

As autoridades locais ainda não revelaram ao certo quantas estudantes de Dapchi ainda estão desaparecidas, porém estima-se que pelo menos 13 jovens ainda estejam sob o poder do Boko Haram.

Uma fonte militar de Maiduguri, capital do estado de Borno, declarou à agência AFP que as estudantes resgatadas nesta quinta foram encontradas na fronteira entre os estados de Yobe e Borno. Segundo as primeiras informações obtidas, elas foram deixadas para trás pelos terroristas após o veículo em que eram transportadas quebrar.

“As garotas foram abandonadas com o veículo. Ele parou de funcionar e os terroristas entraram em pânico com medo de serem perseguidos pelos soldados”, afirmou a fonte. “Nosso medo é que outras meninas tenham sido levadas, porque não havia um único carro (…) Apenas aquelas que estavam no veículo que quebrou tiveram sorte”, acrescentou.

O grupo Boko Haram realiza desde 2009 uma insurreição violenta no nordeste da Nigéria, que deixou mais de 20.000 mortos e 2,6 milhões de deslocados. Seus milicianos sequestraram milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças.

O sequestro de 276 estudantes na cidade de Chibok em 2014 provocou uma onda de indignação mundial. Muitas delas conseguiram fugir ou foram libertadas como parte de um acordo com o governo, mas 112 ainda continuam retidas.

(Com Reuters e AFP)