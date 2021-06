Variante Delta se espalha e Austrália põe mais regiões em lockdown

Um dos países mais bem sucedidos na contenção do avanço do coronavírus, a Austrália está sob ameaça de uma nova onda de contágio por causa da variante Delta. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o lockdown foi estendido a várias cidades do país.

As novas medidas foram decretadas nesta segunda-feira, 28, pelo primeiro-ministro, Scott Morrison, em uma reunião com outros governantes australianos. Morrison também descartou abrir as fronteiras do país.

Com 30.528 casos confirmados de COVID-19, e 910 mortes em todo país, a cidade de Adelaide e a capital, Camberra, voltaram a ter medidas de uso de máscara obrigatório em espaços fechados.

Já Sidney, Darwin e Perth estão em lockdown. O epicentro do surto é o subúrbio de Bondi, em Sidney, relacionado a mais de 120 casos.

As medidas mais rigorosas na região de Darwin, que enfrenta o seu primeiro lockdown, acontecem devido à preocupação com a comunidade aborígene presente lá, que é considerada vulnerável.

Com o avanço da nova variante, a Austrália começou a investir mais no programa de vacinação da população, que tem apenas um pouco mais de sete milhões de pessoas vacinadas.

Até o momento, o governo aconselhava que australianos com menos de 60 anos tomassem apenas o imunizante da Pfizer.

Agora foi liberado para que todos com menos de 40 anos recebam também a vacina da Oxford/AstraZeneca, se solicitarem.

A parcela mais jovem da população foi deixada de lado no programa de imunização, por causa da preocupação com a coagulação no sangue e escassez de vacinas no país.