Universidade dos EUA abre centro de pesquisas sobre crise climática no Rio

Junto à prefeitura do Rio de Janeiro, a Universidade de Columbia, de Nova York, vai lançar o Climate Hub Rio, um centro regional de pesquisa e educação que irá reunir especialistas brasileiros e estrangeiros que trabalham em questões climáticas. O lançamento oficial do polo acontece no dia 14 de março no Museu do Amanhã.

O objetivo do centro é promover uma cooperação mais ampla da comunidade acadêmica da Universidade de Columbia com o Brasil. Além disso, bolsas de estudos vão ser oferecidas para pesquisadores e cientistas brasileiros para o desenvolvimento de projetos no país e em Columbia.

O espaço de pesquisa é parte do Columbia Global Center Rio, que completa uma década de atuação neste ano e faz parte de uma rede de dez centros globais da universidade americana, uma das principais instituições acadêmicas do mundo.

O Rio foi escolhido como sede do Climate Hub para reforçar o pioneirismo da cidade em ações relacionadas a questões climáticas, tendo sido sede da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92) e da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).

Entre autoridades brasileiras que participação do lançamento do centro estão Marina Silva, ministra do Meio Ambiente; Celso Amorim, ex-chanceler e assessor especial da Presidência; e o prefeito do Rio, Eduardo Paes.