União Europeia vai receber 40.000 refugiados do Afeganistão

Um grupo de 15 países da União Europeia concordou em dar abrigo a 40.000 refugiados do Afeganistão, segundo informações divulgadas pela comissária Ylva Johansson com ministros do Interior desses países.

A Alemanha deverá receber 25.000 pessoas, a Holanda 3.159 e Espanha e França, 2.500 cada. O restante dos países receberá uma quantidade menor.

“É um ato de solidariedade impressionante”, disse a comissária. Ela argumentou que ao permitir a imigração controlada, o bloco europeu pessoas previne “as chegadas irregulares de refugiados”.

A ONU já havia solicitado que o bloco aceitasse 42.500 afegãos em cinco anos, mas parte dos 27 países da União Europeia resistiu à ideia.

Organizações de direitos humanos calculam que 85.000 já afegãos fugiram de sua terra natal para países europeus. E a tomada do poder pelo Taleban, em 15 de agosto, associada a uma forte seca, deverá desencadear novos fluxos.

Durante a caótica retirada militar dos Estados Unidos, ao longo do mês de agosto, a União Europeia já havia ajudado na evacuação de 28.000 pessoas.

Os 40.000 afegãos fazem parte plano de refúgio maior, que prevê 60.000 reassentamentos e admissões humanitárias, prometido pelos países da UE.