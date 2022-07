Um dos homens mais ricos da Ucrânia é morto em bombardeio russo

O magnata ucraniano Oleksiy Vadatursky, 74 anos, foi morto em um bombardeio massivo russo no último sábado, 30. O empresário, que era um dos maiores do setor agrícola na Ucrânia, teve sua casa na cidade de Mykolaiv, no sul do país, atingida por um míssil, que matou o oligarca e sua esposa Raisa Mykhailivna.

Vadatursky era proprietário da Nibulon, uma empresa envolvida na produção exportação de trigo, cevada e milho. Tamanha era relevância do milionário que ele chegou a receber o prêmio “Herói da Ucrânia”. No último ano, sua companhia bateu um recorde de 5,64 milhões de toneladas de produtos agrícolas exportadas para um total de 38 países. Em 2021, a Forbes estimou a fortuna de Vadatursky em US$ 430 milhões e o posicionou em 24º lugar no ranking das cem pessoas mais ricas da Ucrânia.

Além da residência do empresário, foram atingidas outras casas, um hotel, um complexo esportivo, duas escolas e um posto de gasolina. Oleksandr Senkevych, prefeito de Mykolaiv, acredita que foi o maior ataque da Rússia na região desde o começo da guerra.

Um dos assessores do presidente ucraniano Zelensky, Mykhailo Podolyak afirma que o bombardeio visava atingir o magnata.

A Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de trigo e outros grãos, e a interrupção das exportações causada pela guerra elevou os preços dos alimentos em todo o mundo. Na última semana, os dois países assinaram um acordo mediado pela ONU na Turquia, com o objetivo de aliviar a crise alimentar. A resolução quase foi prejudicada por um ataque russo ao porto de Odesa no dia seguinte.