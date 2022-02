Um dia após invasão, Ucrânia relata chegada de forças russas a Kiev

Mísseis atingiram Kiev nesta sexta-feira, 25, conforme forças russas tentam avançar em direção à capital da Ucrânia. Sirenes tocaram para alertar os três milhões de habitantes, e alguns deles se abrigaram em estações de metrô, um dia após o presidente russo, Vladimir Putin, ordenar um ataque por terra, mar e ar concretizando os temores do Ocidente com o maior ataque de um Estado contra outro na Europa desde a II Guerra Mundial.

De acordo com o Exército ucraniano, tanques russos avançam em direção à capital a partir das regiões próximas à antiga usina nuclear de Chernobyl, na cidade de Ivankiv, tomada na quinta-feira por tropas de Moscou. De acordo com uma autoridade ucraniana, que falou à agência de notícias Reuters, tropas defendiam posições em quatro frontes diferentes, apesar de estarem em número menor.

+ Como a economia mundial sente os efeitos do ataque de Putin à Ucrânia

Ivankiv fica a 80 quilômetros da capital ucraniana e, caso for ultrapassada, tropas russas poderão continuar o avanço em direção a Kiev pela cidade de Vyshgorod, localizada às margens do rio Dniepre.

“Tanques russos estão avançando na direção de Kiev, mas uma batalha eclodiu nas proximidades de Ivankiv. As forças ucranianas explodiram uma ponte para parar a coluna russa”, afirmou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, segundo a agência de notícias Unian.

Em nota, o Ministério da Defesa também relatou combates em Obolon, um bairro a cerca de 9 quilômetros ao norte do Parlamento ucraniano, no centro da capital. Segundo a pasta, os combates seriam parte de uma operação de sabotagem das forças russas, e pediu para civis pegarem em armas, relataram movimentações e atirarem coquetéis molotov.

De acordo com autoridades ucranianas, cerca de 18.000 armas com munição foram distribuídas a reservistas apenas na região de Kiev desde quinta-feira, após o presidente Volodymyr Zelensky ordenar uma mobilização militar geral, que inclui a proibição de todos os homens de 18 a 60 anos deixarem o país.

30/ Videos we verified showed a large explosion in the sky over southern Kyiv early on Friday morning. Witnesses filmed fiery debris falling over parts of the city. The videos appeared to show at least two surface to air missiles being fired https://t.co/KFkeHU217A pic.twitter.com/HruMXjymz8

— Evan Hill (@evanhill) February 25, 2022