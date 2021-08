Exército dos EUA deixa o Afeganistão e encerra 20 anos de ocupação

O último vôo militar dos Estados Unidos deixou a capital afegã na tarde desta segunda-feira, 30, encerrando a guerra mais longa da história americana, que durou 20 anos.

“Estou aqui para anunciar o término de nossa missão no Afeganistão. O último C-17 decolou às 15h29”, disse o general Kenneth McKenzie.

Os EUA evacuaram de Cabul 79.000 pessoas, incluindo 6.000 cidadãos americanos, desde 14 de agosto.

“A retirada desta noite significa o fim do componente militar da evacuação, mas também o fim da missão de quase 20 anos que começou no Afeganistão logo após 11 de setembro de 2001”, disse o general.

“É uma missão que levou Osama bin Laden à Justiça junto com muitos de seus co-conspiradores da Al Qaeda. O custo foi 2.461 militares e civis mortos e mais de 20.000 feridos. Infelizmente, isso inclui 13 militares americanos mortos na semana passada por um homem-bomba do Estado Islâmico-K”, acrescentou.

A evacuação americana teve início no dia 14 de agosto, uma dia antes da tomada de Cabul pelo Talibã. O governo Biden se comprometeu a continuar ajudando as pessoas a deixar o Afeganistão, mesmo depois do fim da retirada.

“Todos os militares americanos estão agora fora do Afeganistão. Posso dizer isso com certeza absoluta ”, disse McKenzie.

Depois que o avião partiu, os combatentes do Talibã comemoraram com disparos de armas para o ar.

A segunda-feira também foi marcada por indignação na capital afegã. Um ataque americano contra alvos do Estado Islâmico matou também civis – entre eles ao menos seis crianças.

A ofensiva aconteceu no domingo, 29, e tinha como objetivo um veículo no qual supostamente viajavam membros do grupo terrorista.