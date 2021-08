Sistema antimísseis para foguetes lançados contra o aeroporto de Cabul

O sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos interceptou cinco foguetes lançados contra o aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, nesta segunda-feira, 30. A tentativa de ataque não interrompeu a operação de retirada de militares e civis ameaçados do país.

Os projéteis foram disparados da parte traseira de um veículo, na localidade de Lab-e-Jar, que fica no norte de Cabul. O Talibã afirmou estar investigando os ataques, para determinar quem os realizou e a motivação.

O presidente americano Joe Biden foi informado sobre a tentativa de ataque. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse em um comunicado que Biden “reafirmou sua ordem para que os comandantes redobrem seus esforços para priorizar o que precisa ser feito para proteger as forças no solo”.

O aeroporto de Cabul tem ficado lotado nas últimas semanas, em meio ao processo de retirada de tropas estrangeiras e civis do Afeganistão, após a tomada do poder no país pelo Talibã. Os Estados Unidos, o Reino Unido e outros governos correm para transportar seus cidadãos antes de 31 de agosto. Afegãos que auxiliaram os americanos na ocupação também estão sendo evacuados.

Ataque americano

No domingo 29, os Estados Unidos conduziram um ataque aéreo com drone contra integrantes do Estado Islâmico-Khorasan em Cabul. Os militares americanos afirmaram ter atingido um carro que levava um homem-bomba ao aeroporto.

Após relatos de civis mortos durante a operação, o governo de Joe Biden iniciou uma investigação minuciosa sobre o ataque. Segundo a emissora BBC, ao menos 9 pessoas que não tinham relações com o EI teriam sido mortas no domingo.

Nesta segunda, o Talibã acusou os Estados Unidos de agirem de forma ilegal ao conduzir o ataque em seu território. Um porta-voz do grupo afirmou que a ameaça de atentado terrorista no aeroporto deveria ter sido informada aos seus líderes antes da operação.

Na semana passada, um ataque com homens-bomba deixou pelo menos 180 mortos no terminal. O Estado Islâmico-Khorasan, um braço do EI no Afeganistão que é inimigo declarado do Talibã, assumiu a autoria do atentado.