Ataque no Afeganistão matou dois membros do Estado Islâmico, dizem EUA

Dois membros do Estado Islâmico foram mortos e um terceiro ficou ferido nos ataques de drones feitos pelos Estados Unidos no sábado, 28, segundo informações do governo americano.

De acordo com o comando militar, os três estiveram envolvidos no planejamento e na execução do atentado suicida no aeroporto de Cabul, na quinta, que deixou ao menos 180 mortos, entre eles 13 militares dos Estados Unidos. Segundo agências de notícias, existe a possibilidade de novas operações.

Os bombardeios ocorreram na província de Nangarhar, uma região montanhosa do Afeganistão. O atentado de quinta-feira foi reivindicado pelo Estado Islâmico-Khorasan, grupo inimigo do Talibã no Afeganistão.

Na quinta-feira, em pronunciamento à nação, o presidente Joe Biden disse que os autores do ataque não teriam como se esconder. “Vamos caçá-los e fazê-los pagar”, afirmou.

Autoridades americanas afirmaram na sexta que havia grande risco de novos atentados em Cabul. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que as ameaças eram “específicas e confiáveis”.