Último líder do Sendero Luminoso é capturado no Peru

Lima, 12 fev (EFE).- O ‘camarada Artemio’, último líder em liberdade do grupo terrorista Sendero Luminoso, foi capturado vivo e gravemente ferido, anunciou neste domingo o ministro de Defesa do Peru, Alberto Otárola.

O presidente do país, Ollanta Humala, foi para o local para acompanhar o caso. ‘Venceu o Peru’, afirmou o ministro ao anunciar sua prisão.

Otárola declarou a um canal de televisão local que ‘Artemio’ está sendo tratado dos ferimentos. Ele ‘está vivo, mas muito ferido. O braço direito está praticamente perdido’, acrescentou.

O ministro disse ainda que este domingo ‘é um grande dia para o país’ e a operação que permitiu a captura do criminoso foi realizada por forças conjuntas do exército e da polícia.

‘Neste momento ele está em nosso poder, está sendo atendido e será colocado à disposição das autoridades’, disse Otárola.

O ministro afirmou que gostaria de enviar ‘uma mensagem ao país de tranquilidade e segurança’ e disse que um objetivo do governo foi cumprido com a captura do líder terrorista.

As forças de segurança do Peru iniciaram neste fim de semana uma operação de busca ao ‘camarada Artemio’ na região no povoado de Alto Huallaga, na região de San Martín. O grupo terrorista afirmava que ‘Artemio’ estava morto. EFE