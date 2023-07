UE retira restrição a produtos do Japão, que vai liberar água de Fukushima

A União Europeia suspendeu nesta sexta-feira, 14, todas as restrições à importação de alimentos, incluindo peixes, produzidos perto da usina nuclear de Fukushima, no Japão, enquanto Tóquio se prepara para liberar águas residuais radioativas tratadas no oceano.

A medida do bloco ocorre após testes bem sucedidos com produtos realizados pelas autoridades japonesas e pelos estados membros do bloco europeu, informou a Comissão Europeia.

“Tomamos essa decisão com base na ciência, em evidências e na avaliação da Agência Internacional de Energia Atômica”, disse a repórteres a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

Depois do acidente na usina de Fukushima, em 2011, após um terremoto e um tsunami, a União Europeia restringiu as importações de alimentos de 10 províncias do Japão e começou a exigir testes de radioatividade para a exportação de produtos alimentícios. Desde então, fez revisões regulares das medidas e as aliviou “à medida que os riscos diminuíam”, segundo a Comissão Europeia.

Seu anúncio ocorre logo após a Agência Internacional de Energia Atômica aprovar o controverso plano do Japão de lançar águas contaminadas da usina nuclear no Oceano Pacífico. O governo disse que o programa começará ainda neste ano, embora não tenha especificado uma data.

O órgão regulador nuclear das Nações Unidas insistiu que a medida é segura e atende aos padrões internacionais. A água contaminada tratada será altamente diluída e liberada gradualmente no oceano ao longo de décadas.

