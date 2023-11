UE pede pausa na guerra em Gaza e diz que Israel deve mostrar ‘contenção’

O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, pediu nesta segunda-feira, 13, uma pausa humanitária dos ataques de Israel sobre a Faixa de Gaza para “salvar a vida de civis”. O chefe da diplomacia do bloco também condenou o grupo terrorista Hamas por usar a população, em especial aqueles em hospitais, como “escudo humano” para se defender dos ataques.

“Pedimos a Israel que mostre a máxima contenção para salvar vidas civis. Condenamos a utilização pelo Hamas de pessoas e hospitais como escudos “, disse Borrell em uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia.

Um comunicado dos países que compõem o bloco declarou ainda que hospitais “devem receber imediatamente os suprimentos médicos mais urgentes e os pacientes que necessitam de cuidados médicos urgentes precisam ser retirados [de lá] com segurança”.

A declaração também reiterou o direito de Israel à autodefesa, apelou ao Hamas para libertar imediata e incondicionalmente os reféns que sequestrou em 7 de outubro e exigiu que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) tivesse acesso aos cativos.

Representantes do bloco também manifestaram “preocupação com a terrível situação dos hospitais que estão sendo afetados pelos bombardeios”. No último sábado, Borrell já havia alertado que “uma estratégia que ignora os custos humanos não vai funcionar e tornará a paz impossível” em Israel e na Palestina.

Nesta segunda-feira, 13, viralizaram nas redes imagens de bebês prematuros no maior hospital da Faixa de Gaza, Al-Shifa, que precisaram ser retirados de incubadoras após um corte geral de energia elétrica na região.

Os recém-nascidos estão sendo enrolados em toalhas e cobertores térmicos molhados com água quente, para permanecerem aquecidos e sobreviverem até que possam ser transferidos para outra unidade de saúde.

