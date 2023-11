Brasileiros resgatados chegam ao Cairo e embarcam pela manhã para o Brasil

O grupo de brasileiros resgatados da Faixa de Gaza chegou no Cairo, capital do Egito, na noite deste domingo, 12. Segundo o Itamaraty, as 32 pessoas passarão a noite em um hotel na capital egípcia antes de embarcar para o Brasil, após mais de um mês de espera para deixar a zona de guerra entre Israel e o Hamas.

A programação do Itamaraty é que o grupo embarque no avião presidencial na manhã desta segunda-feira, 13. O voo deve sair do Cairo às 11h50 (hora local), com pouso em Brasília previsto para as 23h30 (hora local).

Os brasileiros concluíram os trâmites migratórios para entrada no Egito e se deslocam para o Cairo em veículos providenciados pela embaixada. No hotel, foram recebidos por membros da Força Aérea Brasileira, responsável pelo trajeto de volta ao Brasil.

O grupo de 32 brasileiros e familiares que deixou a Faixa de Gaza hoje pela manhã acaba de chegar ao hotel onde pernoitará, no Cairo. A decolagem do Egito para o Brasil, em voo da FAB, acontecerá amanhã, 13/11, pela manhã. — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) November 12, 2023

Operação de retorno

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse neste domingo que as 32 pessoas resgatadas de Gaza serão atendidas por equipes do Ministério da Justiça e do Desenvolvimento Social quando chegarem ao Brasil para receberem apoio. Segundo Vieira, elas poderão ser encaminhadas a familiares ou outras famílias de origem palestina que queiram recebê-las, mas também poderão ficar hospedadas em abrigos do governo. Refugiados palestinos receberão ajuda para regularizar sua situação para permanência no Brasil, com emissão de identidade, permissão de trabalho e acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Originalmente, o grupo que esperava para voltar ao Brasil era de 34 pessoas, mas duas delas decidiram ficar em Gaza. “Duas pessoas, que integravam a lista original de 34 nomes, confeccionada após ampla consulta à comunidade em Gaza, desistiram da repatriação antes do embarque para o posto de Rafah”, afirmou o Itamaraty em comunicado publicado nas redes sociais.

A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito e é usada por estrangeiros para deixar o enclave, foi fechada na sexta-feira e só reabriu neste domingo. Na sexta, os brasileiros já estavam na lista de civis autorizados a sair de Gaza, mas não conseguiram passar antes do fechamento da rota.

