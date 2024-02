Ucrânia suspende autoridade do alto escalão por suspeita de corrupção

O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, suspendeu nesta sexta-feira, 2, Tomas Nakhkur, chefe do departamento de política técnica e desenvolvimento de armas, por suspeita de corrupção e aquisição ilegais de armas. No ano passado, quando Umerov assumiu o cargo, ele fez diversas promessas de eliminar a corrupção dentro do ministério, ao mesmo tempo que os aliados ocidentais ponderavam enviar mais ajuda militar para Kiev.

Na semana passada, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) afirmou ter descoberto um grande esquema entre atuais e antigos funcionários para desviar cerca de 40 milhões de dólares ao garantir o pagamento antecipado de projéteis de artilharia que nunca foram fornecidos. Apesar de o SBU não ter fornecido o nome dos suspeitos, Nakhkur foi identificado pela mídia ucraniana como um deles.

Escândalo de corrupção

Em agosto de 2023, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demitiu todos os chefes regionais dos escritórios de recrutamento no país. A onda de demissões ocorreu após diversos militares serem suspeitos em casos de corrupção. Segundo o Departamento de Investigações, 112 processos criminais contra representantes dos escritórios foram abertos. Ao mesmo tempo, cerca de 15 pessoas tiveram ações judiciais movidas contra elas.

“Este sistema precisa ser administrado por pessoas que saibam exatamente o que é a guerra e por que o cinismo e o suborno durante a guerra constituem traição”, disse Zelensky na época, acrescentando que os ex-combatentes seriam responsáveis pelo recrutamento.

Ainda na tentativa de acabar com os escândalos, Zelensky demitiu em setembro o então ministro da Defesa, Oleksii Rezniko, acusado de estar envolvido em um esquema de corrupção. Na época, Rezniko também não estava com uma alta popularidade, já que grande parte da população do país já estava insatisfeita com sua gestão em relação à lenta contraofensiva ucraniana.

Entretanto, apesar da tentativa de acabar com a corrupção, Zelensky ainda é alvo de criticas e responsabilizado pelos esquemas. Segundo uma pesquisa conduzida pela Fundação de Iniciativas Democráticas e o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, cerca de 78% dos ucranianos acreditavam que ele é responsável pela corrupção no governo e Forças Armadas.