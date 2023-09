Ucrânia faz maior ataque contra navios russos desde início da guerra

A Ucrânia disse que atingiu navios russos e infraestrutura portuária na manhã desta quarta-feira, 13, na cidade de Sebastopol, na península da Crimeia. O ataque foi confirmado pela Rússia e é visto como o maior contra a frota da marinha russa no Mar Negro desde o início da guerra.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em comunicado que a Ucrânia atacou um estaleiro do Mar Negro com 10 mísseis de cruzeiro e três lanchas não tripuladas e danificou duas embarcações militares que estavam em reparos. Segundo autoridades russas, sete dos mísseis que se aproximavam foram destruídos.

“É realmente o maior ataque a Sebastopol desde o início da guerra”, confirmou Andriy Ryzhenko, capitão aposentado da marinha ucraniana, à mídia local.

Mikhail Razvozhayev, governador de Sebastopol empossado em Moscou, disse que pelo menos 24 pessoas ficaram feridas, mas ainda não está claro que tipo de míssil foi usado por Kiev no ataque a Sebastopol. Ryzhenko disse que possivelmente foram usados mísseis anti-navio Neptune de fabricação nacional que foram modificados para funcionar contra alvos terrestres. Os mísseis de cruzeiro Storm Shadow fornecidos pelos britânicos eram outra possibilidade.

Em um movimento raro, os militares ucranianos tomaram a medida de assumir publicamente a responsabilidade pelo ataque, algo que normalmente não fazem nos ataques à Rússia ou à península da Crimeia.

“Na manhã de 13 de setembro, as forças armadas ucranianas conduziram ataques bem-sucedidos aos recursos navais e à infraestrutura portuária dos ocupantes nas docas de Sebastopol temporariamente ocupada”, afirmou uma autoridade ucraniana no aplicativo Telegram.

Nas redes sociais, circularam imagens da destruição causada pelos mísseis ucranianos no porto.

❗️🇷🇺 🇺🇦 Sevastopol foi atingida em um ataque com mísseis nesta madrugada. Pelo menos um submarino e um navio russos foram danificados, 24 pessoas teriam sido feridas . pic.twitter.com/CIhPfSrPii — Rogério D. Anitablian🇧🇷 🇦🇲 ✝️#RecognizeArtsakh (@anitablian) September 13, 2023

A cidade de Sebastopol é sede da Frota do Mar Negro, que o Kremlin utiliza para projetar poder no Médio Oriente e no Mediterrâneo. Durante a guerra na Ucrânia, a região também está sendo utilizada para impor um bloqueio às exportações marítimas de alimentos de Kiev através do estreito turco.

