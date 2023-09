Maioria dos ucranianos diz que Zelensky é culpado por corrupção no país

Uma pesquisa de opinião pública apontou que a maioria dos ucranianos considera que o presidente Volodymyr Zelensky tem responsabilidade direta pela corrupção no governo e nas administrações regionais. Por volta de 78% dos entrevistados concordaram que Zelensky é responsável pela corrupção no governo e Forças Armadas, com apenas 18% discordando da afirmação.

O censo foi conduzido pela Fundação de Iniciativas Democráticas Ilko Kucheriv juntamente com o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev de 3 a 17 de julho. Eles entrevistaram 2011 pessoas de todas as regiões ucranianas, exceto as regiões da Crimeia, Donetsk, Luhansk e Kherson ocupadas pela Rússia, bem como áreas da linha de frente.

O relatório aponta também que os ucranianos mais velhos têm uma visão mais negativa do presidente do que os mais jovens. Entre pessoas com idades entre 18 e 29 anos, a ideia de que Zelensky é responsável pela corrupção é compartilhada por 70% do grupo. Já no grupo com mais de 60 anos, esse número é de 81%.

+ Como a Ucrânia abala a confiança na ‘operação especial’ de Putin

Os sociólogos responsáveis pelo levantamento também perguntaram para os entrevistados sobre os principais desafios do empreendedorismo no país. A corrupção foi apontada como o obstáculo mais significativo ao desenvolvimento, seguida pela destruição causada pela guerra com a Rússia, a administração fiscal inadequada e o fraco apoio do Estado.

A percepção de corrupção na Ucrânia tem sido causa de grandes escândalos. Na semana passada, Zelensky demitiu o ministro da Defesa Oleksii Reznikov devido à insatisfação com o lento ritmo da contraofensiva na guerra e ao fato da sua gestão ter sido marcada por polêmicas envolvendo desvio de verba ocidental e venda de isenção de alistamento no serviço militar.

Continua após a publicidade

+ Ucrânia condena eleições em regiões ocupadas pela Rússia: ‘Uma farsa’

Embora a pesquisa não tenha avaliado a popularidade de Zelensky, censos apontam outros dados preocupantes para o presidente. Um relatório da Fundação e pelo Centro Razumkov mostrou que 55% dos ucranianos acreditavam que os aliados de Kiev deveriam questionar a luta contra a corrupção no país antes de fornecer apoio militar.

Mais de metade dos entrevistados também discordou da ideia de que as pessoas não deveriam criticar o governo por corrupção, uma vez que tais críticas alegadamente desestabilizam o país e reduzem a confiança dos parceiros estrangeiros. Essa opinião é compartilhada mais entre os ucranianos mais pobres, enquanto a população mais financeiramente segura expressaram menos apoio a essa ideia.

Publicidade

Siga