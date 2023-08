Ucrânia diz ter danificado duramente um navio de guerra russo no Mar Negro

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia disse nesta sexta-feira, 4, que seus drones navais danificaram e tiraram de circulação um navio de guerra de Moscou, durante um ataque à base da Marinha russa em Novorossiysk, no Mar Negro. O Kremlin alegou que se defendeu do ataque.

O porto civil, que lida com 2% do suprimento mundial de petróleo e também exporta grãos, interrompeu temporariamente toda a circulação de navios antes de retomar as operações normais, de acordo com o Consórcio Caspian Pipeline, que opera um terminal de petróleo no local.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em um breve comunicado que o ataque ucraniano com dois drones navais foi repelido nas águas fora da base, e que os drones foram destruídos, sem fazer nenhuma menção a qualquer dano.

De acordo com vídeos publicados pelo Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, o Olenegorsky Gornyak, um navio de desembarque da Marinha russa, sofreu danos graves e não pode mais conduzir missões de combate.

Another video of 🇺🇦 naval drone attacking a large russian warship in Novorossiysk.

Segundo a agência de notícias Reuters, havia uma tripulação de cerca de 100 militares russos na embarcação quando ela foi atacada por um drone marítimo carregando 450 quilos de TNT, mas não há informações sobre vítimas. A Reuters também reportou que fontes viram um grande navio da marinha russa ser rebocado para terra.

The SBU conducted a special operation in the bay of Novorossiysk – the large landing ship "Olenegorsky miner" was damaged

The video shows how the surface drone of the SBU, saturated with 450 kilograms of TNT, attacks an enemy ship with about 100 crew members.

