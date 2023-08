Ucrânia diz que iniciou uma ‘operação especial’ na Crimeia

O Ministério da Defesa da Ucrânia comunicou que suas forças aterrissaram nesta quinta-feira, 24, na Crimeia para uma “operação especial”, em meio às comemorações do Dia da Independência ucraniana, conquistada há 32 anos. A pasta afirmou que os objetivos da missão na península, anexado pela Rússia em 2014, foram alcançados sem registrar vítimas.

Através do Telegram, a Diretoria Principal de Inteligência (HUR) do ministério reivindicou autoria da operação na Crimeia e informou que atuou em conjunto com a Marinha ucraniana. Segundo canal de televisão local Suspilne, aviões também teriam participado da iniciativa. Além disso, o comunicado indica que “unidades especiais em navios desembarcaram na costa na área dos assentamentos de Olenivka e Mayak”, entrando em confronto direto com membros do exército russo.

O avanço militar permitiu que a bandeira de Kiev tremulasse “novamente na Crimeia ucraniana”, como mostra um vídeo publicado no aplicativo de mensagens. Ao fundo da filmagem, que exibe soldados da Ucrânia no momento do hasteamento, é possível escutar o som de tiros.

Erguer a bandeira nacional na região anexada pelo governo do presidente russo, Vladimir Putin, tem forte significado simbólico para os ucranianos. Especialmente durante a celebração do Dia da Independência, o que reforça a soberania do país frente à invasão russa.

Continua após a publicidade

+ Contraofensiva ucraniana avança em vila estratégica ao sudeste do país

Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu que a data representa o “dia dos livres, dos fortes e dos dignos. O dia dos iguais. Homens e mulheres ucranianos”.

Em grau de importância para a população, a efeméride fica atrás apenas da Páscoa e do Natal, de acordo com o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev. Em vídeo, o líder ucraniano distribui agradecimentos aos envolvidos direta ou indiretamente na guerra, iniciada em fevereiro do ano passado.

Continua após a publicidade

“Agradeço a cada soldado e marinheiro, a cada sargento e suboficial, a cada oficial, a cada general. A você, pai de um guerreiro ucraniano, e a você, mãe de um defensor ucraniano”, discursou Zelensky. “A todas as famílias ucranianas que criaram os seus filhos para amar a Ucrânia e têm a coragem de defendê-la com todas as suas forças”.

Happy Ukraine’s Independence Day!



The day of the free, the strong, and the dignified. The day of equals. Ukrainian men and women. In our entire country.



In this fight, everyone counts. Because the fight is for something that is important to everyone. An independent Ukraine. pic.twitter.com/tUYTsn3TrE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2023

A operação desta quinta-feira faz parte da contraofensiva ucraniana, iniciada em junho, que busca recuperar territórios ocupados pelas forças russas desde o início da invasão.

Continua após a publicidade

As forças de Kiev têm progredido a passos lentos diante da resistência de Moscou. No entanto, o país reivindicou “sucesso parcial” na semana passada, nas regiões ao sul e sudeste. A vila de Robotyne também registrou avanços “taticamente significativos” nesta terça-feira.

Siga