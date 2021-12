Ucrânia dá treinamento militar a civis por temor de invasão da Rússia

O governo da Ucrânia iniciou na última semana uma série de treinamentos militares com milhares de civis.

O objetivo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é fomentar grupos de combate para defender o país numa possível invasão pela Rússia.

O treinamento vem acontecendo em regiões de tensão permanente como a cidade de Donetsk, no oeste do país, e contou com a ajuda de grupos paramilitares e das Forças Armadas.

Chamadas de Forças de Defesa Territorial, essas milícias deverão possuir unidades espalhadas por todo o território ucraniano e atuar em apoio as Forças Armadas.

O treinamento acontece nos finais de semana e tem, até o momento, caráter voluntário.

De acordo com reportagem do jornal The New York Times, o governo ucraniano sabe que não tem como superar o poderio bélico russo, e por isso vem investindo em resistência civil.

A ideia, com isso, é inviabilizar uma ocupação do território ucraniano por tropas estrangeiras.

Vice-comandante das forças terrestres da Ucrânia, o general Anatoliy Barhylevych afirmou ao jornal que o país pretende reunir 100.000 voluntários em caso de confronto com a Rússia.

Já um porta-voz das Forças de Defesa disse ao New York Times que o contingente é secreto.

Ainda de acordo com a reportagem do New York Times, outros países da Europa Oriental estão investindo em treinamentos semelhantes, incluindo a Lituânia, Estônia e Letônia.

Além do ensino de táticas militares, essas nações também incentivam que a população tenha o porte de fuzis.