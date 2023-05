Ucrânia afirma ter abatido rajada de mísseis hipersônicos russos

A Ucrânia afirmou que derrubou seis mísseis hipersônicos Kinzhals russos nesta terça-feira, 16. Em comunicado, a Defesa ucraiana disse ter frustrado durante a madrugada os ataques com a arma que a Rússia havia anteriormente se gabado de ser “quase impossível de ser detida”.

Nesta terça-feira, sirenes de ataque aéreo soaram em quase toda a Ucrânia e foram ouvidas em Kiev e arredores por mais de três horas. Esta foi a primeira vez que a Ucrânia alegou ter atingido uma rajada inteira de múltiplos mísseis hipersônicos e, se confirmado, é uma demonstração da eficácia das defesas aéreas ocidentais recém-implantadas.

“A missão do inimigo é semear o pânico e criar o caos. No entanto, na zona operacional norte (incluindo Kiev), tudo está sob controle total”, disse o general Serhiy Naev, comandante das forças conjuntas das Forças Armadas.

Os seis Kinzhals estavam entre uma saraivada de 18 mísseis que a Rússia disparou contra a Ucrânia durante a noite. O ataque iluminou o céu de Kiev e foi seguido de uma chuva de detritos depois de serem interceptados no céu.

De acordo com a agência de notícias Zvezda, o Ministério da Defesa da Rússia disse que um sistema de defesa americano foi destruído com um míssil. Porém, o chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhnyi, disse que todos foram interceptados com sucesso. Ao todo, três pessoas ficaram feridas com os destroços.

Os ataques teriam sido direcionados a unidades de combate ucranianas e locais de armazenamento de munição. Zaluzhnyi disse que suas forças interceptaram os seis Kinzhals lançados de aeronaves, bem como nove mísseis de cruzeiro Kalibr de navios no Mar Negro e três Iskanders disparados de terra.

O míssil Kinzhal, cujo nome significa punhal, pode transportar ogivas convencionais ou nucleares até 2 mil km. A Rússia usou a arma em uma guerra pela primeira vez em 2022, mas só reconheceu disparar os mísseis algumas vezes. O presidente russo, Vladimir Putin, tem frequentemente elogiado o Kinzhal como exemplo de equipamento militar russo capaz de enfrentar a Otan, a principal aliança militar ocidental.

Na medida em que a Ucrânia se prepara para uma aguardada contraofensiva, a Rússia está lançando ataques aéreos de longo alcance com mais frequência. Em maio, oito rajadas de drones e mísseis foram lançadas. No início deste mês, a Ucrânia alegou ter derrubado um único míssil Kinzhal sobre Kiev pela primeira vez.

Na última semana, as forças ucranianas obtiveram seus maiores ganhos no campo de batalha desde novembro passado, recapturando vários quilômetros quadrados de território nos arredores norte e sul da cidade de Bakhmut. Moscou reconheceu que algumas de suas tropas recuaram, mas nega que suas linhas de batalha estejam desmoronando.

Kiev diz que esses avanços são localizados e ainda não representam toda a força de sua próxima contraofensiva, que deve aproveitar centenas de tanques modernos e veículos blindados enviados pelo Ocidente este ano. Essa contraofensiva promete trazer a próxima grande fase da guerra depois de uma enorme ofensiva de inverno russa que não conseguiu capturar um novo território significativo.